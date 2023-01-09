2023/01/09 | 14:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، الاثنين ، عن زيارة مرتقبة سيجريها وفد كردي إلى العاصمة بغداد لمناقشة الخلافات العالقة بين المركز والاقليم.وقال سليمان إن “وفدا تفاوضيا كرديا سيزور العاصمة بغداد لبحث حصة الإقليم من الموازنة”، موضحا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر كردي: زيارة مرتقبة لوفد البارتي الى بغداد لمناقشة الخلافات العالقة بين المركز والاقليم) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر كردي: زيارة مرتقبة لوفد البارتي الى بغداد لمناقشة الخلافات العالقة بين المركز والاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).