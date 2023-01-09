استعادة السيطرة على مقار السلطة البرازيلية بعد هجوم لأنصار بولسونارو

2023/01/09 | 14:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر شرطة يتفقدون الأضرار التي ألحقها أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بمقر المحكمة العليا في برازيليا في 8 كانون الثاني/يناير 2023 © ا ف ب كارل دو سوزا برازيليا (أ ف ب) – أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيستأنف العمل اعتبارًا من الاثنين في مكاتبه في برازيليا غداة تعرّضها […]

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