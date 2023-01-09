2023/01/09 | 14:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك-(أ ف ب) – توفّي الروائي الأميركي راسل بانكس، أحد أبرز وجوه الأدب المعاصر المعروف بتركيزه على الطبقة العاملة، السبت عن 82 عاما إثر صراع مع السرطان.ونشرت الكاتبة جويس كارول أوتس تغريدة الأحد جاء فيها أن بانكس “مات هانئا في منزله في شمال ولاية نيويورك”.وأضافت في تغريدتها أن “أعماله بمجملها كانت استثنائية”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الروائي الأميركي راسل بانكس عن 82 عاما) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الروائي الأميركي راسل بانكس عن 82 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).