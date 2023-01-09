الدولار يجن جنونه.. انهيار تاريخي للدينار العراقي في البورصة المحلية

2023/01/09 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل

الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في

البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة الكفاح والحارثية المركزية في

بغداد، سجلت في الساعة 1

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