فيديو:صحة كردستان ترسل مرضاها للعلاج في مستشفيات العتبة الحسينية بدلا من الخارج

2023/01/09 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت وزارة الصحة في اقليم كردستان

الوجبة الاولى من مرضى اقليم كردستان

والبالغ عددهم (18) مريضا بالسرطان

للعلاج في مستشفيات العتبة الحسينية

المقدسة الحديثة والتي يتوفر فيها افضل

اساليب العلاج والملاكا

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