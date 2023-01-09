المركزي يفتتح منفذًا لبيع الدولار في مطار بغداد ويضع سقفًا للمبلغ

2023/01/09 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، افتتاح منفذ لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للبنك، تلقته (بغداد اليوم)، أن "يعلن عن فتح منفذ جديد لبيع الدولار نقداً للمسافرين في مطار بغداد الدولي عن طريق المصرف العراقي للتجارة (TBI) وسيتم المباشرة بالبيع إعتباراً من يوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/١/١٠ للمسافرين وبحد أقصى (5000) دولار امريكي".

واشار البيان الى أن "البنك المركزي العراقي قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 20 مصرف ليشمل جميع المصارف المشمولة والراغبة بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سعر العملة في الأسواق المحلية"، مؤكدا أن "الأرتفاع في سعر الصرف حالة مؤقتة".





واليوم الاثنين، أصدر مصرف الرشيد، تعليمات جديدة بشأن بيع الدولار عبر فروعه.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فروع المصرف المكلفة ببيع الدولار هي (الفرع الرئيسي/106، فرع راغبة خاتون/97، فرع اليرموك /71".

واضاف، "يكون البيع لحاملي بطاقة ماستر كارد النخيل (المسافرين خارج البلد)، وكذلك يتم فتح مركز اصدار لبطاقة الزبون(Client) في فروع المصرف".

واشار الى أن "فرع الصالحية/33 مسؤول عن فتح حساب جاري الكتروني للزبائن الراغبين الذين لم يسبق ان تم تزويدهم ببطاقة ماستر كارد النخيل بسعر بطاقة (10000) دينار لاغيرها"، مبيناً أنه "يكون ايداع قيد من قبل الزبون الى الصندوق بمبلغ مايعادل (1000) دولار كحد اعلى لاستخدامها للمسافرين بسعر 1465 دينار لكل دولار".

تحرير: أ.ف

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