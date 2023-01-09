2023/01/09 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، أمرا وزاريا يقضي باعفاء 5 مدراء عامين من مناصبهم في الوزارة، وتكليف معاونيهم بتسيير اعمال المديريات لحين تكليف مدراء اخرين.

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعفاءات بالجملة تضرب مناصب مدراء عامين في وزارة الاتصالات (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعفاءات بالجملة تضرب مناصب مدراء عامين في وزارة الاتصالات (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).