2023/01/09 | 14:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WFz_WjF1HD0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إعادة افتتاح مبنى مكتب مجلسِ النواب العراقي في زاخو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إعادة افتتاح مبنى مكتب مجلسِ النواب العراقي في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).