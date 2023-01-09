2023/01/09 | 14:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O1ZoqEFTpi0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العيداني: البصرة تهدف لاستضافة كأس آسيا 2027 وقد نشترك مع السعودية #خليجي_25) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العيداني: البصرة تهدف لاستضافة كأس آسيا 2027 وقد نشترك مع السعودية #خليجي_25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).