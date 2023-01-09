وزير الدفاع يصل الى مقر قيادة القوة الجوية

2023/01/09 | 14:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاستقبال طلاب الدورة 80 .ر

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