البنك المركزي يفتتح منفذاً لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي

2023/01/09 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الاثنين، عن افتتاح منفذاً لبيع

الدولار في مطار بغداد الدولي.

وذكر البنك المركزي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "البنك المركزي العراقي

افتتح منفذ جديد لبيع الدول

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