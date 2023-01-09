صحة كردستان ترسل مرضاها للعلاج في مستشفيات العتبة الحسينية بدلا من الخارج (فيديو)

2023/01/09 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت وزارة الصحة في اقليم كردستان

العراق، الوجبة الاولى من مرضى اقليم

كردستان والبالغ عددهم (18) مريضا

بالسرطان للعلاج في مستشفيات العتبة

الحسينية المقدسة الحديثة والتي يتوفر

فيها افضل اساليب العلاج

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