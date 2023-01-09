البنك المركزي يفتح منفذ لبيع الدولار في مطار بغداد

2023/01/09 | 15:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأرتفاع في سعر الصرف حالة مؤقتة.

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