تركيا تحذر اليونان من مغبة توسيع حدودها البحرية في بحر إيجه

2023/01/09 | 15:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تركيا لن تسمح لجارتها وحليفتها في الناتو اليونان بتوسيع الحدود الحالية للمياه الإقليمية في بحر إيجه.وأضاف أكار، خلال تفقّده أعمال بناء غواصة (بيري ريس) في إسطنبول، (في إشارة إلى الادعاءات القائلة بأن … Readmore

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