العراق وإيران يبحثان ملف تأمين الحدود

2023/01/09 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، خلال استقباله السفير الإيراني في بغداد محمد ال صادق، ملف تأمين الحدود بين البلدين.

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