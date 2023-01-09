رشيد و طالباني يؤكدان الإسراع في إقرار الموازنة

2023/01/09 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، على الإسراع في إقرار الموازنة.زذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس […]

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