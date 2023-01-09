2023/01/09 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، على الإسراع في إقرار الموازنة.
زذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد و طالباني يؤكدان الإسراع في إقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
زذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص رشيد و طالباني يؤكدان الإسراع في إقرار الموازنة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد و طالباني يؤكدان الإسراع في إقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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