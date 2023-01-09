2023/01/09 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزيرة الاتصالات تجري تغييرات هيكلية داخل بعض المديريات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزيرة الاتصالات تجري تغييرات هيكلية داخل بعض المديريات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزيرة الاتصالات تجري تغييرات هيكلية داخل بعض المديريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).