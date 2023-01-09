الخدمة الاتحادي يصدر توجيها

2023/01/09 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، على فتح استمارة التعيين المركزي لخريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية دفعة 2022.

وبحسب وثيقة صادرة من مجلس الخدمة مخاطبا بها وزارة الصحة وحصلت عليها (بغداد اليوم)، جاء فيها أن "مجلس الخدمة الاتحادي وافق على فتح استمارة التعيين المركزي لخريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية دفعة 2022".

وأضافت الوثيقة أنه " سيتم تحديد موعد فتح الاستمارة خلال الأيام القادمة"، مؤكدة أن "المباشرة ستكون بعد إقرار الموازن العامة الاتحادية".

تحرير: ر.



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