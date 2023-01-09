السليمانية.. 9 آلاف قضية جنائية واعتقال نحو 21 ألف متهم خلال 2022

2023/01/09 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الإثنين، تسجيل اكثر من 9 آلاف قضية جنائية خلال العام المنصرم 2022 واعتقال اكثر من (20) الف شخص بتهم مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة محافظة السليمانية سركوت احمد، في موتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "نسب الجريمة تراجعت الى حد ما عن عام 2021"، مشيرا الى "تسجيل ( 9303) دعاوى قضائية، اكتمل التحقيق في (8410) دعاوى وبقي التحقيق مستمر في ( 893) منها"، مضيفا أنه "خلال العام الماضي تم اعتقال (21046) متهماً في قضايا مختلفة أُدين ( 10637) منهم وبقي تحت ذمة التحقيق ( 10409) متهمين".

وتابع، ان "112 متهماً تم إلقاء القبض عليهم كانوا مطلوبين في محافظات الوسط والجنوب وتم تسليمهم لتلك المحافظات، فيما تم اعتقال (533) متهماً كانوا.



مطلوبين لغرفة العمليات المشتركة، و(40) متهماً بتهم المخدرات وتم تسليمهم لمديرية الاسايش"، مشيرا الى انه "تم تسجيل (41) حالة قتل وهي اقل من عام 2021 والتي كانت (61) حالة فيما تم تسجيل (69) حالة انتحار عام 2022 ،بينما تم تسجيل (61) حاله عام 2021".

ولفت الى أنه انه "خلال العام الماضي تم تسجيل (690) حالة سوء استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي ، و(78) حالة اطلاق نار و( 2383) حالة سرقة و (1080) حالة نصب واحتيال و ( 18028) حالة مشاجرة"، مبينا انه "تم ضبط ( 593) قطعة سلاح و اعتقال ( 586 ) متسولاً".

ويوم امس،أعلنت مديرية شرطة أربيل التابعة لوزارة الداخلية في اقليم كردستان عن احصائيتها السنوية للجرائم المسجلة عام 2022.

وأوضحت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أنها سجلت 7678 جريمة منتوعة بين قتل، سرقة، تزوير، مخدرات، إطلاق نار، وسلب، مبينة ان 6894 جريمة "معلن عنها"، وقد تم تقديم الجناة المنفذين لتلك الجرائم الى المحاكم وفقاً للقوانين.

واستطاعت قوات الشرطة في أربيل اعتقال 9446 متهماً بجرائم الـ (قتل، سرقة، تزوير، مخدرات، إطلاق نار، وقطع الطرق)، بينهم متهمون صدرت بحقهم اوامر قبض منذ سنوات ولم يتم اعتقالهم، وقامت شرطة أربيل خلال العام الماضي باعتقالهم وتقديمهم للعدالة.

وحسب البيان، تمكنت قوات الشرطة من اعتقال 333 متهماً كانوا مطلوبين من قبل محافظات اقليم كوردستان والعراق (صدرت بحقهم اوامر اعتقال وجرى تسفيرهم الى الجهة المقصودة).



فضلاً عن اعتقال 582 متهماً كانوا مطلوبين من قبل غرفة العمليات المشتركة العليا التي تأسست بتاريخ (22/ كانون الأول/2021).

وفيما يخص جريمة القتل، سجلت شرطة أربيل 62 جريمة و 55 منها معلن عنها في محافظة أربيل وضواحيها، واعتقلت 79 متهماً بالقتل، مشيرة الى انخفاض نسبة الجريمة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2021 التي سجلت فيها (79) جريمة من هذا النوع.

واشارت المديرية في البيان الى تسجيل 60 حادث اطلاق نار 54 منها معلن عنها.



كذلك 9 جرائم قطع طرق 8 منها معلن عنها، الى جانب 59 جريمة سرقة مراكب، مؤكدة القاء القبض على فاعليها وتقديمهم الى القضاء.

ونوهت شرطة اربيل الى ضبط 1392 قطعة سلاح غير مرخصة، خلال العام 2022، واعتقال 697 متهماً بالسرقة، 226 متهماً بالتزوير، 88 متهماً بتعاطي والمتاجرة بالمخدرات، 398 متهماً بتنفيذ باعمال شغب، بالإضافة الى 976 متسولاً في مدينة أربيل.

وكان الانتحار من الجرائم المسجلة لدى شرطة اربيل في عام 2022، حيث سجلت الشرطة في احصائيتها 77 حادثة انتحار معلن عنها في مدينة أربيل وضواحيها.

كما ضبطت 99 طناً من الأدوية المنتهية الصلاحية، خلال العام الماضي، وحجزها واتلافها وفقاً لتعليمات وزارتي الداخلية والصحة في إقليم كردستان.

تحرير: أ.ف

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