2023/01/09 | 15:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أصدرت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، الإثنين، 9 كانون الثاني، 2023،...

ظهرت المقالة إعفاء 5 مسؤولين في وزارة الاتصالات أولاً على المسلة.

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