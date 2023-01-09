صلاة الجمعة الموحدة للصدريين نقطة العودة السياسية المعارضة لحكومة السوداني

2023/01/09 | 15:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عاود التيار الصدري نشاطه عبر صلاة جمعة في عموم العراق، فيما...

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