قضاء في نينوى يفقد نصف مليون رأس من الثروة الحيوانية

2023/01/09 | 15:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة كشف قائممقام قضاء البعاج، التابع لمحافظة نينوى أحمد يوسف حماد، الاثنين، عن فقدان المحافظة نصف مليون رأس من الثروة الحيوانية.وقال حماد في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قضاء البعاج يعتمد على الزراعة وعلى تربية الثروة الحيوانية”، مستدركاً أن “الجهات الحكومية لم تهتم بهذين القطاعين المهمين للقضاء”.وأوضح حماد أن “الثروة …

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