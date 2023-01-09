الهند تستضيف قمة صوت الجنوب العالمي بمشاركة أكثر من 120 دولة

2023/01/09 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‎سيشارك ما يصل إلى 120 دولة في القمة في الفترة من 13 إلى 14 كانون الثاني الجاري.

‎قال وزير الخارجية فيناي كواترا إن “الهند ستستضيف قمة “صوت الجنوب العالمي” في الفترة من 12 إلى 13 من الشهر الجاري سيشارك ما يصل إلى 120 دولة في القمة الأسبوع المقبل”.

‎وبين إن “ما بين عشر إلى 20 دولة ستكون جزءا من جلسة واحدة وسيستضيف رئيس الوزراء جلستين رئيسيتين وسنستضيف قمة افتراضية خاصة الأسبوع المقبل”، مبيناً إن “هذه القمة ستسمى قمة صوت الجنوب العالمي تحت شعار وحدة الصوت ووحدة الهدف”.

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وأضاف: “إنه يتوخى بشكل أساسي الجمع بين بلدان الجنوب العالمي ومشاركة وجهات نظرها وأولوياتها على منصة مشتركة عبر مجموعة كاملة من القضايا”.

وتابع أن “هذه المبادرة مستوحاة من رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي “سابكا ساث ومدعوم أيضا بفلسفة الهند فاسودايفا كوتومباكام”.

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