الاعرجي والسفير الايراني يبحثان تأمين الحدود والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب

2023/01/09 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأثنين، مع السفير الايراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، ملف تأمين الحدود بين البلدين والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب.وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للأعرجي وتلقته ايرث نيوز، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق”.[…]

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