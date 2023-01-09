2023/01/09 | 15:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدء موسم السياحة الشتوية في جبل كورك بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kUlwYbrwFLM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدء موسم السياحة الشتوية في جبل كورك بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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