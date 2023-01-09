البابا فرنسيس يدين استخدام عقوبة الإعدام في إيران ضد من يطالبون بـ

2023/01/09 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، استخدام عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين الذين يطالبون "باحترام أكبر لكرامة المرأة" في إيران.

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