2023/01/09 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، طرح مزاد على تذكرة خاصة لمباراة كأس "موسم الرياض" التي سيُواجه خلالها باريس سان جرمان الفرنسي، فريقًا من لاعبي الهلال والنصر، بالعاصمة السعودية الرياض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهة رونالدو وميسي تأكدت بالسعودية.. وطرح تذكرة "فوق الخيال") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهة رونالدو وميسي تأكدت بالسعودية.. وطرح تذكرة "فوق الخيال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).