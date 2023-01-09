السوداني يزور ألمانيا في الثالث عشر من الشهر الحالي

2023/01/09 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي مسؤول، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى المانيا.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن " السوداني سيجري زيارة الى ألمانيا في الثالث عشر من الشهر الحالي".

ويوم الجمعة الماضي، تسلّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة رسمية من سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق "مارتن ييغر"، لزيارة برلين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السوداني استقبل السفير الألماني وتلقى منه دعوة لزيارة برلين من قبل المستشار الألماني ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على بناء شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة وإنتاج الغاز السائل، وكذلك في مجالي مواجهة التغيّرات المناخية، وتطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة".

ونقل البيان تأكيد السوداني أهمية التعاون في مجال مكافحة الفساد، ودعم جهود العراق في استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين بجرائم الفساد.

وأوضح البيان تأكيد السفير "ييغر" لحرص الحكومة الألمانية على توطيد أواصر العلاقات مع العراق، على مختلف المستويات والصّعُد، بما يعزّز آفاق التعاون المتبادل.

ويوم امس الاحد، بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع السفير الفرنسيّ الاستعدادات الجارية لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى باريس.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بحث مع السفير الفرنسيّ في بغداد ايريك شوفالييه الاستعدادات الجارية لزيارة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى باريس نهاية الشهر الحالي”.

وأضافت، أن “زيارة السوداني تهدف إلى مُناقشة التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق الحيويّ لإرساء دعائم الأمن والإستقرار في المنطقة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “جرى خلال اللقاء أيضا بحث المواضيع ذات الإهتمام المُشترَك بين بغداد وباريس وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين”.

وأردفت “كما تناول اللقاء التنسيق والتعاون لتحقيق الزيارات المُتبادلة عالية المُستوى بين مسؤوليّ كلا البلدين في إطار التعاون الثنائيّ المُشترَك بين البلدين الصديقين”.

تحرير: أ.ف

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