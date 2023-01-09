السوداني يؤكد على حماية حقوق المكونات: تعرضوا لأبشع جريمة

2023/01/09 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة وضعت في برنامجها الوزاري رعاية وحماية حقوق جميع المكوّنات ومنها المكون الإيزيدي، الذي تعرض لأبشع جريمة ضد الإنسانية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفداً من المواطنين الإيزيديين"، مبيناً أن "الوفد قدم في مستهل اللقاء الشكر إلى السوداني نيابة عن المواطنين الإيزيديين في قضاء سنجار، بعد قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بتمليكهم منازلهم وأراضيهم السكنية في 11 مجمعاً بصورة رسمية وتوثيق ملكيتهم، التي حالت السياسات التمييزية للنظام السابق دون تمليكها لهم منذ عام 1975".وأضاف أن "السوداني استمع إلى عدد من طروحات الوفد تتعلق بشؤونهم والمتطلبات المعيشية والخدمية والأمنية في مناطقهم، وقد وجّه بمتابعتها".وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان أن "الحكومة وضعت في برنامجها الوزاري رعاية وحماية حقوق جميع المكوّنات ومنها المكون الإيزيدي العراقي، الذي تعرض لأبشع جريمة ضد الإنسانية ارتكبتها بحقهم عصابات داعش الإرهابية".ولفت السوداني الى أن "العراق يتميز بتنوع أطيافه ومكوناته، وهذا التنوع يمنحه قوة ويزيده ازدهاراً، ويعزز من تماسكه الاجتماعي"، مؤكداً أن "حقوق المكونات مصانة دستورياً، وأن الحكومة تعمل على ترسيخها في برامج عمل ومشاريع خدمية تصب في خدمات أبناء المكونات، على أساس المواطنة والعدالة".

تحرير: أ.ق

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