2023/01/09 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الاثنين، المبنى

الجديد لمديرية الاحوال المدنية

والجوازات والاقامة ببغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"الس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية ويصدر عدداً من التوجيهات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية ويصدر عدداً من التوجيهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).