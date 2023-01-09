البرلمان: العراق تجاوز ازماته ويتطلع للنهوض بواقعه في مجالات التنمية والاقتصاد

2023/01/09 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب

محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، أن

العراق تجاوز ازماته ويتطلع للنهوض

بواقعه في مجالات التنمية والاقتصاد.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول

لرئيس مجلس النواب في بيان

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