2023/01/09 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت تقارير إعلامية بأن مجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية ستبدأ في الاستغناء عن آلاف من موظفي المجموعة اعتباراً من الأربعاء، مع مواجهتها أوضاعا اقتصادية صعبة.

من المتوقع أن يلغي عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية الأميركية حوالي 3200 وظيفة.



وسيتضمن تخفيضات في وحدات التداول الأساسية والمصرفية، مما سيؤثر على معظم الأقسام الرئيسية للبنوك، ولكن من المتوقع أن تركز التسريحات على قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في "غولدمان ساكس".

والتخفيضات، التي تمثل نحو 6,5 في المئة من القوى العاملة البالغ عددها 49 ألفا، هي أقل من السيناريو الأسوأ المتمثل في إلغاء 3900 وظيفة.

وقال مصدر مطلع إن الرقم النهائي ربما يكون أيضا أقل من 3200.



ومع ذلك، فإن حجم التخفيضات التي تحضر تعد من أكبر عمليات التسريح التي قام بها بنك "غولدمان ساكس" في تاريخه الحديث.

ومن المرتقب أن يعلن البنك عن أرباح الربع الرابع في 17 يناير.



ويتوقع المحللون أن تنخفض أرباح السهم بنحو 8 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

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