الكرملين: تسليم كييف مدرّعات غربية يطيل معاناة الأوكرانيين

2023/01/09 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو- (أ ف ب)

أكد الكرملين، الاثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى «إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني، ولن يغيّر ميزان القوى».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة: «بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرّعات والأسلحة) تغيير أي شيء ولن تغيّر شيئاً، لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني».

وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي نيّتهما تسليم مدرّعات، فيما قالت فرنسا من جانبها إنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف.

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