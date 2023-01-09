لإعادة البناء بعد الفيضانات…باكستان تبحث عن 16 مليار دولار

2023/01/09 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت باكستان المجتمع الدولي بـ 8 مليارات دولار، على مدى 3 أعوام لمساعدتها على إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي غمرت ثلث مساحة البلاد في الصيف.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مؤتمر في جنيف، إن بلاده 16 مليار دولار لإعادة بناء المنازل والمزارع، وإعادة تأهيل المتضررين من الفيضانات، حسب وكالة بلومبرغ.

وأضاف شريف أن باكستان تعتزم تمويل النصف المتبقي من مواردها.

وقال شريف، في المؤتمر الذي تستضيفه باكستان والأمم المتحدة “أطلب دعمكم من أجل الذين فقدوا مدخراتهم ومنازلهم ومصادر رزقهم.



ومن أجل أولئك الذين يلتحفون السماء في مواجهة قسوة الشتاء”.

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