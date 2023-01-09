اطلاق منصّة متخصصة بالتصدي للأخبار الزائفة

2023/01/09 | 16:21 - المصدر: انصاف

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن منصّة إنصاف عن اطلاق نشاطها في الفضاء الرقمي .و هي اول منصّة في المحتوى العربي تستخدم التقنيات الحديثة في التصدّي للأخبار و المعلومات الزائفة .

المنصّة مستقلة و لا تتبع أو ترتبط بأية جهة حكومية أو غير حكومية.

نتمنى تعاونكم و نشر خبر اطلاق إنصاف ، و تشجيع المستخدمين للنشر و التفاعل مع منشورات الاخرين.

و عن اهمية اطلاق إنصاف ، قال محرر الأخبار في التطبيق في تصريح صحفي :

العمل على التصدّي للأخبار الزائفة ليس جديدا ، لكن الزلزال المدوي الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي و الانفتاح الهائل للمنصات الرقمية و عدم وجود ضوابط رصينة للنشر، و غياب الرقابة بصورة تامة في الكثير منها ، خلق حاجة ملحة لهذه المهمة ، و نؤكد أن تصميم إنصاف و طريقة التعامل مع الأخبار و المعلومات الزائفة ، تختلف عن جميع المواقع و الصفحات التي تحاول معالجة هذا الموضوع الهام ، أن إنصاف تتفرد في طرق المعالجة و التصدي لهذا الزحف الهائل و السريع و الخطير في المحتوى العربي ، و يمكن القول أنها منصّة رائدة على هذا الصعيد.



و طريقة إنصاف تقتصر على نشر عنوان مختصر للمنشور و توضيح قصير ايضا على أن لا يضع ناشر البوست موقفا و يترك الحكم للآخرين ، و بالإضافة لتعليقات الجمهور يوجد تصويت على كل منشور ( سليم ) و ( زائف) .و نسبة التصويت ترجح كفة الموقف من المنشور .

منشورات صاحب الحساب تبقى في حسابه و بإمكانه تفضيل منشورات الاخرين ايضا ، و طموحنا أن تكون هذه المنصة البديل أو مساعدا للنقاشات الكثيرة في مجموعات الواتساب و غيره.

طموحنا أن نتمكن و بجهود الجميع على الحدّ من سيول الأخبار الزائفة و خدمة الحقيقة التي نؤكد دائما أنها تحمي الجميع .

راجين التكرم بنشر الخبر

مع فائق التقدير و الاحترام

رابط تحميل التطبيق

https://onelink.to/y2yz4f

مشاهدة فيديو يوضح كيفية إنشاء حساب و النشر في تطبيق إنصاف

للتواصل

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