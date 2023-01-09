2023/01/09 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير العدل خالد شواني،اليوم الاثنين، ان الوزارة امتثلت لقرار القضاء بملف عقد اطعام النزلاء، فيما اشار الى ان رئيس هيئة النزاهة شوه سمعتنا وسنحتفظ بحقنا القانوني تجاهه.وقال شواني خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل:امتثلنا لقرار القضاء وسنحتفظ بحقنا القانوني تجاه هيئة النزاهة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل:امتثلنا لقرار القضاء وسنحتفظ بحقنا القانوني تجاه هيئة النزاهة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل:امتثلنا لقرار القضاء وسنحتفظ بحقنا القانوني تجاه هيئة النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).