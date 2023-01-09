2023/01/09 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، لتواصل بداية العام الإيجابية للعام للأسبوع الثاني، إذ أعادت الصين فتح حدودها وساهمت بيانات أمريكية وأوروبية في تهدئة القلق بشأن التشديد القوي للسياسة النقدية من قبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع الاسهم الاوربية بعد فتح ابواب الصين المركز الخبري الوطني.

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