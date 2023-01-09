2023/01/09 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الاثنين، إن وزارة المالية "أنجزت ما عليها" وحوّلت الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها.

وأضاف الكاظمي، أن "مجلس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي مع المجلس الاقتصادي الوزاري ووضع التعديلات واللمسات الأخيرة على الموازنة المقدرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأشار، إلى أنه "إذا ما وصلت الموازنة إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل فإن اللجنة المالية ستعكف على دراستها، وستكون هناك قراءتان أولى وثانية وبعض التعديلات ليصادق عليها نهاية شباط المقبل".

وتابع، أن "الموازنة التشغيلية المتضمنة مرتبات موظفي الدولة ارتفعت من 42 تريليوناً إلى 60 تريليون دينار ما سيرهق الموازنة العامة في المستقبل، وسيعني حدوث مشكلات جسيمة في حال هبوط أسعار النفط العالمية، ومن الضروري إيجاد موارد أخرى غير النفط، عبر دعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الموازنة التشغيلية ارتفعت من 42 تريليوناً إلى 60 تريليون دينار ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الموازنة التشغيلية ارتفعت من 42 تريليوناً إلى 60 تريليون دينار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).