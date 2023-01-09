العالمي وكاهيل وداوود الصيني.. مشاهد استثنائية رافقت خليجي 25

2023/01/09 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

رصد تقرير صحفي رياضي اليوم الاثنين، عدة مشاهد مميزة رافقت بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة جنوب العراق.

وذكر التقرير الذي تابعته (بغداد اليوم)، أن "بطولة كأس الخليج 25 الجارية حاليا في مدينة البصرة العراقية، حفلت بالعديد من المشاهد المميزة التي تفاعلت معها جماهير العرس الخليجي".

وتطرق التقرير للشاب العراقي الموهوب مهدي الملقب "بالعالمي"، الذي وصفه بأنه نال حصة الأسد من الأضواء، من خلاله ما قدمه من استعراض لمهاراته رغم فقدانه ذراعيه.

وقد شارك لاعب المنتخب السعودي السابق، ناصر الشمراني، مع أسطورة منتخب مصر، عصام الحضري، والثنائي العراقي نشأت أكرم ونور صبري، في تبادل الكرة واستعراض الحركات والمهارات مع الموهوب مهدي، في لقطات نالت استحسان وإعجاب الجماهير العراقية والخليجية.

وقدم مهدي طلبا إلى اللجنة المنظمة لخليجي 25، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، للمشاركة في تقديم فقرته الاستعراضية بحفل ختام البطولة.

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"داود الصيني"

كما برز "داود الصيني" بإصراره على متابعة مباريات البطولة الخليجية، حبا لكتيبة أسود الرافدين وردا لجميل بلاد النهرين، بعد إقامته ببغداد والجنوب لمدة 5 أعوام متتالية.

وبرهن "داود"، وهو الاسم الحقيقي لعامل صيني، يعمل في العراق منذ 5 سنوات، على أن بطولة خليجي 25 تحظى بمتابعة جماهيرية من مختلف بلدان العالم.

وتلقى "داود" الذي يجيد اللغة العربية الثناء من الجماهير العراقية، التي تفاجأت بحبه لنجوم المنتخب، وحضوره في ملعب البصرة الدولي، لتشجيع أسود الرافدين وترديد الأهازيج والأغاني بلهجة عراقية.

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كما شهدت مدينة البصرة حضورا لافتا لنجوم الكرة الخليجية والآسيوية، لمتابعة مباريات خليجي 25، حيث تواجد نجم المنتخب الأسترالي السابق، تيم كاهيل، بملعب البصرة الدولي، وتابع حفل افتتاح البطولة.

وحضر كاهيل أيضا جانبا من مباراتي العراق وعمان، والسعودية واليمن، برفقة الوفد العالمي الذي تواجد مع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو.

كما نال الحارس التاريخي لبطولات كأس الخليج العربي، البحريني حمود سلطان، نصيبا من الاهتمام، بعد وصوله المبكر لمدينة البصرة، حيث تلقى حفاوة وتكريما من القبائل العراقية التي قدمت له هدايا تذكارية تمثل الزي البصري.

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