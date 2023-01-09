قيادي في الإطار يكشف

2023/01/09 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في ائتلاف النصر المنضوي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم الاثنين، بأن تعهدات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي من اوقفت القصف الايراني على كردستان.

وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القصف الايراني والتركي على الاراضي العراقية في اقليم كردستان هي خروقات لكنها من جانب اخر مرتبطة بعمل يجب على الحكومة الاتحادية المضي به، وهو إنهاء أية انشطة لاحزاب او تنظيمات تعتقد انقرة وطهران بأنها تشكل خطراً على أمنها الداخلي بالاضافة إلى أن الدستور واضح في منع أن تكون أراضي الدولة ممراً لتهديد أمن الدول المجاورة".

واضاف أن "تعهدات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقب زيارته الى طهران مؤخراً هي من اوقفت القصف الايراني على اقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "حكومة السوداني بدأت فعلياً في 3 خطوات ابرزها التنسيق مع حكومة الاقليم لضبط ملف الحدود ومنع اي انشطة تؤثر على دول الجوار من داخل الاقليم".

واشار الى ان "حكومة السوداني جادة في ملف تعزيز العلاقات مع دول الجوار ومنع اي شكل يؤثر على الاجواء من ناحية تفعيل حسن الجوار وتعزيز ملف التواصل الاقتصادي وترك الخلافات".

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