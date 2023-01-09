مع اغلاق البورصة.. الدولار يواصل سحق الدينار العراقي في ارتفاع جديد

2023/01/09 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار

العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال

البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد

على 159000 دينار عراقي

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