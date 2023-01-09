رئيس الاتحاد الفرنسي يقلل من زيدان.. ورد غاضب من ريال مدريد وكيليان مبابي

2023/01/09 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ نادي ريال مدريد الإسباني والنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، التي قلل خلالها من نجم "الديوك" السابق زين الدين زيدان.

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