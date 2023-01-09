الكشف عن “توافق” على الاسراع بطرح تعديلات قانون الانتخابات خلال شهر

2023/01/09 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو الاطار التنسيقي جمال حسن، الاثنين، عن وجود توافق سياسي على الاسراع بطرح تعديلات قانون الانتخابات خلال شهر.

وقال حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان “الاطار التنسيقي ناقش في اجتماعه الاخير ملفات مهمة جدا منها تعديلات قانون الانتخابات وسبل الاسراع بطرحها خلال شهر بعد عودة جلسات مجلس النواب عقب انتهاء العطلة التشريعية”.وتوقع حسن “تأخير طرحها الى اذار القادم خاصة وان الجهد الاكبر لمجلس النواب سوف ينصب في الاسابيع القادمة على قانون الموازنة المؤمل وصولها قريبا من اجل حسمها والتصويت عليها”.وأشار الى ان “التوافقات السياسية هي من تحسم التعديلات المطروحة خاصة في ظل وجود روى متباينة حول النقاط بالاضافة الى تغير المفوضية”.وتتفق اغلب القوى السياسية على ضرورة اجراء تغيرات على قانون الانتخابات بما يسهم في تصحيح مسار العملية الانتخابية وتجاوز اخطائها في المراحل السابقة.

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