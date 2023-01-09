2023/01/09 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن صندوق إعمار محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، تحقيق نسب إنجاز ومراحل متقدمة في المشروعات الحيوية المدرجة ضمن أهم القطاعات التي لها مساس مباشر مع المواطنين، والتي غطّت أغلب الوحدات الإدارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعمار ذي قار يعلن نسب إنجاز المشاريع الخدمية بالمحافظة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعمار ذي قار يعلن نسب إنجاز المشاريع الخدمية بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعمار ذي قار يعلن نسب إنجاز المشاريع الخدمية بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).