2023/01/09 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعرب بابا الفاتيكان، فرانسيس، اليوم الاثنين،عن قلقه من خطر نشوب حرب نووية.وأشار البابا خلال كلمة ألقاها أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الفاتيكان، إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الستين لنشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قلق “بابا الفاتيكان” من نشوب حرب نووية المركز الخبري الوطني.

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