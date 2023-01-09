"يوم عادي".. صور وفيديوهات تكذب مزاعم روسيا بقتل 600 جندي أوكراني

2023/01/09 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم توقع الضربة الصاروخية التي أصابت مدينة "كراماتورسك" الأوكرانية، الأحد، خسائر بحجم ما زعمت روسيا، بحسب ما أفادت وكالتي "أسوشيتد برس" و"رويترز" نقلا عن مسؤولين وشهود عيان.

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