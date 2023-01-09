تحذير طبي لمن ينسون شرب الماء.. خطر يحدق بكم

2023/01/09 | 17:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشخص الذي لا يشرب كمية كافية من الماء.

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