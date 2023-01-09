2023/01/09 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، مساء اليوم الاثنين، سقوط امطار غزيرة في محافظة البصرة، بالتزامن مع بدء مباراة العراق والسعودية.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، انه "مع بدء مباراة العراق والسعودية ستكون هناك أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة، وهذه الامطار سوف تستمر لساعات متأخرة، وسيكون هناك توقف قليل لها بعد الساعة العاشرة".

وأضاف انه "بعد الساعة العاشرة سوف تعود الامطار وسوف تستمر الى فجر يوم غد الثلاثاء، وستكون غزيرة في البصرة، وكذلك منطقة الجنوب والفرات الأوسط، مع وجود هطول لامطار متفرقة في العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية".

وبين الراصد الجوي ان "الحالة الماطرة تنحسر صباح الغد بكافة المدن وتتحسن الأجواء ويطرأ انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بسبب عبور كتلة هوائية مترافقة برياح شمالية غربية تنشط نهاراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمطار غزيرة ستغطي مباراة العراق والسعودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمطار غزيرة ستغطي مباراة العراق والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).