2023/01/09 | 18:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rJ6BxuiaWRA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشوط الثاني | عمان - اليمن) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشوط الثاني | عمان - اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).