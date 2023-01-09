بالوثيقة..

2023/01/09 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجهت مدير عام هيئة الضرائب هيام محمد علي حسن، إعماماً إلى جميع أقسام وفروع الهيئة والمنافذ الحدودية بخصوص عدم العمل باستيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الضرائب مسبقاً.

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