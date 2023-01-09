2023/01/09 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
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وجهت مدير عام هيئة الضرائب هيام محمد علي حسن، إعماماً إلى جميع أقسام وفروع الهيئة والمنافذ الحدودية بخصوص عدم العمل باستيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الضرائب مسبقاً.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. "إعمام" يخص الرسوم الجمركية والضرائب
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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